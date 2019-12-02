Пропавшего после конфликта с ПЦУ капеллана УПЦ КП нашли в лесу

Полиция нашла пропавшего капеллана за молитвой в лесу / УНИАН

В Бородянском районе Киевской области нашелся военный капеллан Сергей Струк, известный также, как священник УПЦ КП отец Сергий, который пропал без вести 30 ноября.

Как сообщил в Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небитов, пропавший заявил, что с ним все нормально, поскольку он просто "молился в лесу".

"Хорошая новость! Священнослужителя, который пропал в Бородянском районе нашли. Как пояснил полицейским: "ходил и молился в лесу", написал он.

Небитов поблагодарил всех, кто участвовал в поисках. Он добавил, что многие откликнулись, поэтому не смогли провести выходной день дома.

/ Фото: Facebook/Андрей Небитов

Напомним, в церкви отмечают, что у пропавшего капеллана был конфликт с благочинным Бородянского района ПЦУ протоиереем Иваном Дзюбой, который неоднократно сопровождался угрозами.

"Отец Сергий публично показал факты использования духовенства ПЦУ в политических проектах. ... Долгое время отец Сергий находится в открытом противостоянии с благочинным Бородянского района Православной Церкви Украины протоиереем Иваном Дзюбой, от которого получал открытые угрозы физической расправы", - говорится в заявлении УПЦ КП.

Как ранее сообщалось, митрополит Запорожский УПЦ МП Лука назвал задержание его помощника Евгения Кугатова с наркотическими веществами на почте тяжелым ударом для паствы.

Вечером 29 ноября в Запорожье в одном из отделений Новой почты копы схватили помощника митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Луки. В его посылке находился амфетамин.