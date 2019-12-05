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"Американскому Трускавцу быть": нардепы пройдут обучение в США

5 декабря 2019, 17:51

Принять участие в программе смогут политики любых фракций.

Слуга народа
Нардепы поедут перенимать американский опыт / Фото: Delo

Народные депутаты Верховной Рады в 2020 году смогут пройти обучение в США по программе Конгресса.

"Американскому Трускавцу быть! Уже со следующего года народные депутаты будут проходить специальное обучение в США по программе американского Конгресса Open Word", -  говорится на странице Facebook Слуга народа.

Уточняется, что отправиться на обучение в США смогут политики любых фракций. Однако есть один важный нюанс – нардепом в этом созыве они должны быть избраны впервые. Планируется, что за океан учиться отправятся около 300 человек.

По словам заместителя главы фракции Слуга народа Евгении Кравчук, украинские народные избранники получат неоценимый опыт. Они смогут увидеть, как работают американские демократические инстанции. Важно то, что они работают неизменно при любой власти.

"Мы хотим перенять опыт сильных институций. Чтобы такой же сильной и надежной стала и Украина", — добавила Кравчук.

Как ранее сообщалось, в конце января следующего года народных депутатов от партии Слуга народа соберут на очередной тренинг, аналогичный с летним интенсивом для политиков в Трускавце. Нардепов проинструктируют относительно цифровой грамотности на фоне скандалов с пранкером Джокером.

Напомним, депутат президентской партии Слуги народа Артем Дмитрук сразу после голосования не смог назвать имени нового главы правительства.

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