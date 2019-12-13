"Мир в неволе": Епифаний поддержал Зеленского в вопросе Донбасса

Митрополит Епифаний / Reuters

Руководитель Православной церкви Украины Епифаний оценил попытки президента Владимира Зеленского добиться мира на Донбассе. По словам священнослужителя, он полностью поддерживает дипломатический путь президента.

При этом он рассказал, что дважды встречался с Зеленским.

"Первая встреча была после избрания, но до инаугурации. Он посетил меня. Мы имели такое первое, ознакомительное общение с ним. У меня сложилось позитивное впечатление, что у него есть желание что-то сделать полезное для развития украинского государства в целом. На него возлагается большая ответственность", – рассказал Епифаний в интервью ТСН.

Глава ПЦУ отметил, что второй раз встречался с президентом на встрече с Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций. Кроме того, он считает, что глава украинского государства должен найти "определенную формулу или рецепт для того, чтобы эта страшная необъявленная война России на территории восточной Украины завершилась".

"Мир в неволе – это также мир. Все церкви были солидарны в том, что мы поддерживаем президента, который стремится, чтобы в Украине воцарился мир. Мы молимся. И пожелали ему успеха в тех переговорах, которые сейчас происходят", – подытожил митрополит.

Как ранее сообщал Главред, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний считает представителей РПЦ братьями во Христе и надеется на нормализацию отношений.