УПЦ КП просит Зеленского об услуге

Филарет хочет вернуть законность УПЦ КП / УНИАН

Украинская православная церковь Киевского патриархата просит президента Владимира Зеленского посодействовать и вернуть им государственную регистрацию.

"Киевская патриархия обращается к гаранту Конституции президенту Украины с искренней просьбой — вернуть Киевской патриархии и УПЦ Киевского патриархата государственную регистрацию, которую она имела до 30 января 2019 года", — говорится в заявлении, обнародованном на форуме В защиту Киевского патриархата в Киеве.

В религиозной организации отметили, что Киевская патриархия судится с ПЦУ и Министерством культуры уже около полугода. Как уточняется, "всем известно, что суды в Украине коррумпированы", потому УПЦ КП обратилась к украинскому лидеру в надежде на "решение проблемы".

Напомним, 14 декабря, в ходе заседания архиерейского Собора Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил о юридическом прекращении религиозных организаций Киевская патриархия УПЦ КП и Патриархия УАПЦ.

Позже в Украинской православной церкви Киевского патриархата прокомментировали заявление Православной церкви Украины об окончательной ликвидации УПЦ КП и УАПЦ