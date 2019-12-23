Украинка из сериала Чернобыль обвинила телеканал НВО во лжи

Людмила Игнатенко стала прототипом для сериального образа / Фото: скриншот из видео

Жена погибшего пожарника-ликвидатора аварии на ЧАЭС Людмила Игнатенко заявила, что телеканал НВО в сериале Чернобыль рассказал историю ее супруга, однако не согласовал это с семьей.

"Когда узнала, что фильм будет про меня, было обидно и неприятно. … Я считаю, что телекомпания поступила неправильно, что не встретилась со мной. Мне звонили из Москвы, говорили: "Мы снимали фильм в Латвии, Киеве, не смогли с вами связаться, но хотели". Это уже на тот момент фильм был снят. Мне предложили $3 тысячи "просто так", но я положила трубку, думала, что это фейк", - рассказала она в интервью ВВС.

Женщина утверждает, что сериал переполнен недостоверной информацией и абсолютно лживыми кадрами.

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"Мне настолько тяжело было смотреть, мне настолько больно было. И эта ложь в фильме. Очень много кадров ложных. Показали, что Вася кричит. Но он у меня был настолько терпеливым, спокойным и уравновешенным. У него не было истерики", - добавила она.

По словам Игнатенко, авторы неправдиво подали сцену похорон ее мужа. И после выхода фильма ее дом начали атаковать журналисты, а некоторые даже не давали закрыть дверь и настойчиво требовали информацию. Из-за чрезмерного внимания СМИ женщина вынуждена была покинуть квартиру и сменить место жительства.

Как ранее сообщалось, освобожденный в результате обмена пленными украинский режиссер Олег Сенцов поделился своими впечатлениями от просмотра нашумевшего сериала от НВО Чернобыль о взрыве на Чернобыльской АЭС.

Напомним, сценарист британского сериала об украинской аварии Чернобыль Крейг Мазин высказал свое мнение о конкурирующем сериале также об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, который снимает российский телеканал НТВ.