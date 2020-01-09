Авиакатастрофа МАУ: подробности идентификации тел погибших украинцев

самолет разбился в Иране / Фото twitter.com/alihashem_tv

Президент Владимир Зеленский собрал совещание оперативного штаба по вопросам катастрофы самолета МАУ в Тегеране.

По информации пресс-службы, на мероприятии отметили, что расследование находится на слишком раннем этапе, чтобы озвучивать конкретные детали. Рассматривается несколько версий причин авиакатастрофы. Как известно, украинские эксперты в составе 45 человек уже находятся на месте аварии.

"Происходит осмотр деталей самолета, также проводится сбор ДНК родственников погибших с целью идентификации тел и их дальнейшей репатриации. Сейчас уже собран материал у родственников 9 из 11 жертв трагедии. Материал двух других будет собран в ближайшее время, когда решатся логистические вопросы", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в прозрачном и объективном расследовании.

Ранее Главред писал, что самолет авиакомпании МАУ в небе над Тегераном сбила иранская зенитная ракета. Как сообщает Newsweek со ссылкой на высокопоставленные источники в Пентагоне, трагический инцидент был случайным.

Напомним, в четверг, 9 января, в Украине объявлен день траура в связи с трагедией, произошедшей 8 января Иране - в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Тегеране погибли все, кто был на борту, в том числе и 11 граждан Украины.

Ранее появился предварительный отчет Организации гражданской авиации Ирана, в котором говорится о том, что Боинг МАУ пытался вернуться в аэропорт Тегерана - об этом свидетельствует траектория его полета. Причиной крушения самолета назвали возгорание.

Президент Владимир Зеленский записал обращение в связи с катастрофой пассажирского самолета авиакомпании Международные авиалинии Украины в Иране 8 января и призвал украинцев воздержаться от "конспирологических теорий" до полного выяснения всех подробностей причин трагедии.