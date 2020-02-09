В Киеве деккомунизировали пять библиотек

Библиотеки декоммунизировали / Фото: kyivcity.gov.ua

В рамках декоммунизации в Киеве переименовали пять библиотек, поскольку их названия "были связаны с коммунистическим прошлым".

"Киевсовет присвоил библиотеке № 156 в Дарницком районе столицы имя Николая Руденко — украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины", — говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Отмечается, что переименовали три библиотеки для детей Централизованной библиотечной системы Соломенского района:

библиотеку имени А. Пироговского — на библиотеку Преображенская;

библиотеку имени П. Вершигоры – на библиотеку имени Евгения Гуцало — украинского писателя, журналиста, поэта и киносценариста;

библиотеку имени В. Кудряшова – на библиотеку имени Всеволода Нестайко — писателя, классика современной украинской детской литературы.

библиотеке № 156 в Дарницком районе столицы дали имя Николая Руденко - украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины.

библиотеку имени А. Матросова для детей переименовали на библиотеку имени А. Костецкого — в честь украинского детского писателя, преподавателя и литературоведа.

Как ранее сообщалось, Институт национальной памяти подготовил цикл лекций о декоммунизации, которые подготовлены специально для донесения до сознания детей в школах страны и в рамках иных мероприятий.

Как ранее сообщалось, Владимир Зеленский полагает, что улицам в стране можно давать имена в честь современных украинских героев, не вызывающих противоречий у населения.

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в деталях и с подробностями рассказал о судьбе закона о декоммунизации.