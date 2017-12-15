В Украине может появиться военная полиция

Министерство обороны Украины разработало законопроект о создании военной полиции, полномочия которой будут шире, чем у представителей военной службы правопорядка. Документ сейчас находится на рассмотрении в Администрации президента.

Об этом заявил заместитель начальника управления организации охраны, патрульно-постовой службы и розыска Главного управления Военной службы правопорядка ВС Украины полковник Юрий Хорошунов.

"Больше расширяются права военных правоохранителей. Основные тезисы: военной полиции будет предоставлено право проведения досудебного расследования, узакониваются вопросы проведения служебных расследований, также вносится такое понятие и определяется задача, такая как проведение дорожной комендантской службы, а также в законе о военной полиции определяется и четко прописываются задачи режимной службы, которые выполняются на складах хранения оружия и боеприпасов", - сказал он.

Хорошунов добавил, что в Минобороны надеются, что в ближайшее время законопроект рассмотрит Верховная Рада.

Напомн7им, в 2015 году Верховная Рада отказалась поддержать законопроект, который предусматривал создание военной полиции в структуре Вооруженных сил Украины.