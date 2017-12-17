По уровню рождаемости Украина оказалась на 172 месте в рейтинге ООН

За три квартала 2017 года украинцев стало меньше на 150 с лишним тысяч. Высокая смертность дополняется очень низкой рождаемостью.

По показателю появления на свет новых людей Украина занимает в рейтинге ООН уже 172 место в мире, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Среди основных причин — финансовая невозможность обеспечить ребенку желаемый уровень благосостояния. "Если не имеешь заработка, или муж не обеспечивает семью, то очень трудно", — говорят украинки. Молодые мамы сетуют, что государственных выплат не хватает даже на одни памперсы. Тогда как в бюджете следующего года осовременивания этой статьи социальных расходов, несмотря на рост цен, не предусмотрено.

В Минсоцполитики уверяют, что уже неоднократно выступали за увеличение выплат, однако это может и не дать желаемого эффекта. А родители должны рожать, когда готовы к этому морально и финансово. "В Советском Союзе были трудовые династии. У нас – династии получателей социальной помощи. Это целые семьи, которые не работают, а целыми семьями сидят на социальных выплатах", — жалуется профильный министр Андрей Рева.

С таким подходом не соглашаются в Верховной Раде. "Нас каждый день становится на 500 человек меньше", — сетует народный депутат Андрей Шипко. Политики говорят, что летом зарегистрировали в парламенте законопроект, которым предусмотрен рост выплат вдвое за рождение ребенка. "Привязать ее к прожиточному минимуму. Если он будет расти, то выплата тоже должна пересматриваться", — пояснил суть идеи нардеп Владимир Пилипенко. Авторы документа говорят, что его поддержали большинство депутатских групп и уполномоченный по правам ребенка при президенте Украины, однако в сессионный зал на рассмотрение законопроект до сих пор не попал.

Напомним, ранее мэр Чернигова озаботился рождаемостью в Украине: если в семье нет трех детей, они "больны".