В Винницкой области в результате пожара в частном доме погибли трое

В Винницкой области три человека погибли в результате пожара случившегося в ночь на воскресенье.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла в селе Заливанщина.

"В с. Заливанщина Калиновского района в 00 час. 49 мин. 16 декабря в частном жилом доме возник пожар. В 2:23 пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. На месте пожара обнаружены тела 3 погибших. Причина пожара устанавливается", — сообщают в ГСЧС в воскресенье утром.

Напомним, ранее сообщалось, что на Житомирщине в результате пожара погибли двое детей.