Родители оставили без присмотра. На Житомирщине в результате пожара погибли двое детей

В субботу вечером, 2 декабря, в Житомирской области в результате пожара в деревянном жилом доме погибли двое детей.

Пожар возник селе Стрижевка Коростышевского района. В 00:05 спасателями пожар был локализован, а в 02:40 – ликвидирован, сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС Украины в Житомирской области.

В доме проживали три человека. В результате пожара погибли двое детей.

Как впоследствии уточнили в пресс-службе ведомства, погибли двое детей 2004 и 2016 годов рождения, которых родители оставили без присмотра. Спасатели также выяснили, что интенсивному распространению огня способствовали поздний вызов и доступ кислорода внутрь дома, который произошел в результате того, что крестьяне, пытаясь помочь, разбили стекло в окне. По факту смерти детей правоохранителями открыто уголовное производство.

Напомним, ранее пожар "отправил" в реанимацию двух малышей.