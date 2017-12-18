Мокрый снег и сильный ветер оставили без электричества десятки населенных пунктов в Украине

В Украине в результате выпадения мокрого снега, дождя и порывов ветра в трех областях оказались обесточены 23 населенных пункта.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 17-18 декабря в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 23 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Сумская — 15 н. п., Днепропетровская — 6 н. п. и Черкасская — 2 н. п.", — говорится в сводке.

В то же время в Киеве на расчистку улиц вышло более 450 единиц снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Отмечается, что техника коммунальной корпорации "Киевавтодор" и "Киевзеленстрой" осуществляет расчистку снега на основных магистралях столицы, тротуарах, во дворах и межквартальных проездах.

В мэрии заверили, что коммунальные службы Киева обеспечены достаточным количеством посыпочного материала.

"В работе задействованы почти 4 тысячи работников ЖЭУ, а также работники дорожно-эксплуатационных предприятий, осуществляющих уборку на остановках общественного транспорта", — добавили в КГГА.

Напомним, ранее сообщалось о похолодании, сильном ветре и мокром снеге в Украине.