"Возвращайтесь и спасайте Украину". Одиозная Штепа "разорвала" сеть поздравлением экс-премьеру

Бывший мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в пособничестве боевикам террористической группировки "ДНР", опубликовала в интернете поздравление беглого бывшего украинского премьера Николая Азарова с 70-летием.

Соответствующий пост опубликовала на своей странице в Facebook блогер Елена Добровольская.

"Тут вот баба Штепа от вашего/нашего имени кровосисю поздравляет. Говорит - плохо нам без него", - написала она, опубликовав скриншот поздравления.

Штепа пожелала Азарову быстрого возвращения в Украину и в своих восхвалениях сравнила его с Юлием Цезарем и царем Соломоном.

"Родной наш, нам без Вас очень плохо, надеемся только на Вас, возвращайтесь и спасайте Украину, а мы будем помогать Вам", - написала она.

Напомним, ранее харьковский суд отпустил Штепу под домашний арест.