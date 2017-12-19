"Возвращайтесь и спасайте Украину". Одиозная Штепа "разорвала" сеть поздравлением экс-премьеру

Нахождение под домашним арестом не мешает экс-мэру Славянска поздравлять своих политических кумиров.
Соответствующий пост опубликовала на своей странице в Facebook блогер Елена Добровольская.
"Тут вот баба Штепа от вашего/нашего имени кровосисю поздравляет. Говорит - плохо нам без него", - написала она, опубликовав скриншот поздравления.
Штепа пожелала Азарову быстрого возвращения в Украину и в своих восхвалениях сравнила его с Юлием Цезарем и царем Соломоном.
"Родной наш, нам без Вас очень плохо, надеемся только на Вас, возвращайтесь и спасайте Украину, а мы будем помогать Вам", - написала она.
Напомним, ранее харьковский суд отпустил Штепу под домашний арест.