На Днепропетровщине водители фур подвесили за ноги на дереве вора горючего, видео

На Днепропетровщине дальнобойщики подвесили за ноги на дереве вора, который воровал топливо.

Водители фур поймали мужчину с поличным, когда он воровал у них дизельное горючее и аккумуляторы, сообщает ТСН.

Они решили хорошенько проучить вора, подвесив на дереве. Всю экзекуцию сняли на видео и выложили в Интернет.

Сколько провисел вор неизвестно, сняли его сами же водители, а теперь их разыскивает полиция. За издевательство над человеком дальнобойщикам грозит до 5 лет тюрьмы.

Самого потерпевшего полиция уже нашла и арестовала по подозрению в нескольких кражах.

"Человек, которого мы видим на видео, задержан полицией за совершение серии краж. Ему вручено письменное уведомление о подозрении, и суд избрал меру пресечения – содержание под стражей", — рассказала представитель полиции Ольга Кузнецова.

Напомним, 10 ноября, в Киеве злоумышленник проник в помещение детского сада, украл игрушки, книги, телевизор, продукт и даже моющие средства, вора на месте преступления задержали правоохранители.