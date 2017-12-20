В Киеве арестовали сына депутата за аферу на 4 миллиона, видео

В Киеве арестовали сына депутата Киевского облсовета Николая Швыдкого Андрея, который притворяясь чиновником Мининфраструктуры, приторговывал автомобилями.

Андрей Швыдкой подозревается в махинациях с автомобилями. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, сообщает ТСН.

Согласно материалам уголовного производства, Андрей Швыдкой представлялся чиновником Министерства инфраструктуры и устраивал фальшивую "распродажу" автомобилей ведомства. Он хвастался элитными машинами и прикрывался мандатом отца. Однако люди, заплатившие деньги, так и не получили обещанные авто. Аферисту удалось "продать" десятки машин и получить минимум 4 миллиона гривен.

Однако, как выяснилось, в Мининфраструктуры Андрей Швыдкой никогда не числился. Полиция пыталась поймать его два года.

В пресс-службе правоохранительных органов сообщили, что Швыдкого подозревают в совершении 22 аналогичных преступлений.

"Злоумышленник сказал своему "клиенту", что работает в государственном учреждении, которая выставила на продажу списанные автомобили и он якобы может помочь с покупкой иномарок по цене, значительно ниже рыночной. Юридическую тяжбу с документами он брал на себя, но требовал заранее полную стоимость автомобиля", — рассказали в полиции Киева.

Аферист показывал "клиентам" автомобили на парковке ведомства. Но в итоге никто машины так и не получил. "Злоумышленник максимально оттягивал время, а деньги тратил на собственные нужды. После этого менял номера мобильных телефонов и игнорировал встречи", — добавили правоохранители.

Напомним, в Киеве будут судить депутата Макаровского районного совета Киевщины, который жестоко обманул пожилую женщину, пытаясь завладеть ее квартирой.