От комплекса "Ольха" до беспилотного миниБТР. ТОП-10 новинок украинского ВПК

23 декабря 2017, 06:13

"Главред" предлагает читателям вспомнить ключевые испытания нового украинского вооружения за последнее время.

«Ольха» отличается высокой дальностью стрельбы

В Украине прошли успешные испытания ракетного комплекса "Ольха", при этом все четыре ракеты поразили цели.

"Главред" предлагает читателям вспомнить ключевые испытания нового украинского вооружения за последнее время.

Комплекс "Ольха": Высокая дальность стрельбы и коррекция полета ракеты

Разработчик нового вооружения киевское конструкторское бюро "Луч" уже проводил испытания "Ольхи".

Новый ракетный комплекс превосходит по ТТХ РК "Точку-У" (максимальная дальность поражения 120 км). Кроме того, все составляющие для производства "Ольхи" — отечественные, включая новую систему управления, новое ракетное топливо и новую боевую часть. Одна из особенностей — система управления ракетой, которая предусматривает коррекцию полета ракеты за счет импульсных двигателей. Ракета способна нести различные боевые части в зависимости от назначения.

В то же время военный эксперт Сергей Згурец заявил, что в ближайшие полтора года Украине наверняка не удастся наладить серийное производство ракетных комплексов "Ольха".

Воин будущего. Беспилотный миниБТР "Фантом"

Многофункциональный минибронетранспортер "Фантом"

Украина по праву может гордиться разработкой беспилотного многофункционального минибронетранспортера "Фантом".

В зависимости от комплектации "Фантом" может двигаться на колесном или гусеничном ходу, осуществлять огневую поддержку сухопутных подразделений, проводить разведку и стоять на дежурстве на блок постах или границе, доставлять амуницию и боеприпасы, эвакуировать раненых, а также быть источником питания, участвовать в операциях по разминированию. Также предусмотрено использование "Фантома" в комплексе с беспилотными летательными комплексами.

Отметим, что по данным "Голоса Америки", "Фантом" может быть применен против пророссийский боевиков на Донбассе уже в следующем году.

Украинский БТР по стандартам НАТО

БТР-4МВ1 создан по стандартам НАТО

Украина теперь может похвастаться новым БТР, который создан по стандартам НАТО. Государственное предприятие "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. Морозова" завершило полный цикл заводских испытаний БТР-4МВ1.

Кроме ходовых испытаний, была успешно проведена целая серия огневых испытаний по уничтожению условных целей из штатного вооружения при различных погодных условиях.

БТР-4МВ1 использует модульный подход в построении бронезащиты машины. Новая фронтальная часть БТР по аналогии с бронированными машинами НАТО получила эффективный наклон и усиленную защиту.

Бронемашина оснащена дополнительной цифровой системой обзора на 360 градусов, а также 30-мм автоматической пушкой, 30-мм автоматическим гранатометом, 7,62- мм пулеметом, высокоточным противотанковым комплексом "Барьер".

При этом о принятии на вооружение новой машины речь пока не идет. Силовые ведомства Украины должны принять решение по проведению всесторонних испытаний БТР-4МВ1 ВСУ. Это является обязательным условием для принятия новой боевой машины на вооружение и развертывания ее серийного производства.

Новый 3D-локатор "видит" на расстоянии до 500 км

3D-локатор 80К6Т «видит» на расстоянии до 500 км

Специалистами КП "НПК" Искра" разработан 3D-локатор 80К6Т для указания целей средствам ПВО, благодаря которому военные смогут видеть все воздушные объекты на расстоянии до 500 км, на всех высотах от 0 до более 40 км.

Локатор 80К6Т может отслеживать до 500 целей одновременно, в частности, тактические и оперативно-тактические ракеты, а также малоразмерные и крылатые ракеты, которые идут на малых высотах с огибанием рельефа.

Ранее сообщалось о том, что новый 3D-локатор 80К6Т только готовят к проведению заводских испытаний.

На уровне мировых аналогов. Снайперская винтовка повышенной точности

Армейская винтовка создана на уровне мировых аналогов

В Украине представили армейскую винтовку повышенной точности стрельбы, которая стала результатом глубокой модернизации существующих образцов.

Винтовка предназначена для ведения одиночного огня с прицельной дальностью почти 1200 м. Начальная скорость выстрела составляет 870 м/с, а предельное расстояние полета пули — 2 км.

Также винтовку оснастили Планкой Пикатини — новинкой для украинской оборонной промышленности. Такое устройство в составе оружия ставит ее в один ряд с мировыми аналогами.

Мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК" на базе броневика

Минометный комплекс "Барс-8ММК" на базе броневика

На базе бронеавтомобиля "Барс" разработан и успешно испытан новый мобильный минометный комплекс "Барс-8ММК".

Новая боевая машина оснащена 120-мм минометом, интегрированным в цифровую систему обмена информацией. Разработчики уверяют, что время, необходимое расчету новой машины для приведения ее в боевое состояние, составляет до 60 секунд. Кроме того, система "Барс-8ММК" может быть интегрирована с любой информационно-управляющей системой высшего уровня управления войсками, в том числе С4, GIS, COM и другими. Именно эти системы используются в ведущих армиях стран-членов НАТО.

Бьет точно в цель. Переносной ракетный комплекс "Корсар"

Новый переносной ракетный комплекс "Корсар"

В Украине конструкторским бюро "Луч" был создан новый переносной ракетный комплекс "Корсар".

В "Корсаре" применена полуавтоматическая система наведения по лучу лазера. Обнаружение цели и наведение обеспечивается с помощью оптического и инфракрасного прицелов, что позволяет вести стрельбу в сложных погодных условиях.

Например, во время испытаний вооружение успешно поразило цель — танк — на расстоянии более 2 тыс. метров в условиях сильного бокового ветра.

Противотанковый ракетный комплекс "Скиф" прожигает броню толщиной до метра

"Скиф" прожигает мощную броню

В Украине и за рубежом, в частности, в условиях сверхвысоких температур в пустыне, успешно прошли испытания отечественного противотанкового ракетного комплекса "Скиф".

Ракеты точно поражают цели на расстоянии до 5,5 километра. При этом боевая часть ПТРК "Скиф" показала уникальный результат, прожигая броню толщиной до метра. "То есть в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было бы уничтожить украинским "Скифом", — отметил секретарь СНБО Александр Турчинов.

Малые бронекатера вышли на защиту морских рубежей

Бронекатера встали на защиту морских рубежей

Украинские малые бронированные артиллерийские катера — "Аккерман" и "Бердянск" уже встали на боевое дежурство.

Они прошли испытания возле берегов Одессы на морском полигоне.

Суда испытывали почти год, они преодолели более 2 тыс. морских миль, отработали свыше 20 боевых упражнений по разным целям со всех видов вооружения.

Новый автомат "Малыш" на базе АК-74

Автомат «Малыш» на базе АК-74

Государственный концерн "Укроборонпром" представил автомат "Малыш" — модернизированный АК-74 по схеме булл-пап.

В ходе модернизации автомат укоротили и сместили центр тяжести, что "значительно улучшает точность огня".

Автомат уникален и превосходит по своим тактико-техническим и потребительским характеристикам ближайших конкурентов, среди которых таковых из РФ пока не наблюдается.

"Малыш" был сконструирован по схеме "булл-пап", что дает возможность устанавливать дополнительные оптические и механические устройства (прицел, рукоятки, сошки, глушитель).

Правда, пока менять АК на Малыш в Минобороны не спешат. В настоящее время к нему только присматриваются.

Отметим, что "Малыш" уже стал одной из причин активной информационной кампании на российских ресурсах, целью которой является подвергнуть сомнению способность украинских разработчиков вооружений и военной техники создать что-то новое и конкурировать на рынке ВВТ.

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Украина оружие БТР Малыш винтовка Скиф Фантом Ольха Корсар
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