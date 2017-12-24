В центре Киева рухнувшая стена во дворе раздавила два авто и перебила газопровод

В воскресенье, 24 декабря, в центре Киева по улице Антоновича во дворе между домами рухнула стена, обломками которой засыпало два автомобиля, люди не пострадали.

Стена, которая стояла во дворе между домами для предотвращения смещения грунта, упала на две припаркованные рядом машины, Lexus и BMW, сообщает "Эспрессо".

Вследствие инцидента никто не пострадал, однако при падении стена повредила газовые трубы и силовые кабеля электроэнергии.

На месте работают ГСЧС, "Киевгаз", "Киевэнерго" и полиция.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске в результате обрушения стены школы есть погибший.