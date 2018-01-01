"Год начался с тяжелой новости". В Сети отреагировали на убийство юристки

В понедельник, 1 января, в Киевской области в реке нашли тело исчезнувшей юристки Ирины Ноздровской, правоохранители признали случившееся убийством, интернет-пользователи не остались равнодушными к случившемуся.

В частности, народный депутат Мустафа Найем на своей странице в Facebook написал, что "год начался с тяжелой новости", а пользовательница ‎Марианна Захарьяш в аккаунте погибшей назвала женщину "большой частью светлого и справедливое будущего Украины".

Убийство юристки у себя в Fb прокомментировал еще один нардеп — Игорь Луценко.

Напомним, Ирина Ноздровская исчезла около 16 часов 29 декабря, 1 января у села Демидов Киевской области в реке нашли ее тело. Причины смерти покажет судебно-медицинская экспертиза. Глава профсоюза МВД Илья Кива говорил, что полиция рассматривает основной версией убийства профессиональную деятельность жертвы.

Заместитель шеф-редактора издания "Обозреватель" Анна Молчанова писала, что юристка "последние несколько лет самоотверженно занималась делом о гибели своей родной сестры, которую сбил водитель-наркоман — племянник председателя суда, благодаря ее невероятным усилиям преступник оказался за решеткой". Журналистка утверждала, что женщине "постоянного угрожали родственники и друзья преступника, по этим фактам были открыты уголовные производства".