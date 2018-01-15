Новая акция TUI: обзорная экскурсия в подарок

15 января 2018, 15:11

Тур в Египет — это прекрасный презент себе или близким, ведь он позволяет вырваться в лето в любое время года. 

Качественный сервис, рукотворный рай и подводные богатства стали залогом успеха этой ближневосточной страны. А TUI всегда предлагает туры в Египет из Киева (подобрать варианты можно здесь www.tui.ua/tours/africa/egypt/ ) с наиболее выгодными вариантами размещения и перелета.

Вот и теперь туроператор предлагает приятный бонус к забронированному до 31 января 2018 года туру — обзорную экскурсию City Tour.

Условия акции распространяются на:

- все отели;

- туры с выездами с 6 декабря 2017 до 31 января 2018 года;

- туристов с ваучерами TUI.

Акция не действует для участников групповых или индивидуальных туров и не суммируется с другими скидками.

В Египте могут комфортно отдохнуть и семьи с детьми благодаря наличию специализированных услуг в отелях, и молодые люди, ищущие активную ночную жизнь, и те, кто просто хочет расслабиться и посетить интересные места. А за счет приятного бонуса можно не только насладиться отельным сервисом и красотой моря, но и увидеть экзотические достопримечательности страны.

Наиболее популярные среди украинских путешественников курорты — это Шарм-эль-Шейх и Хургада. Хургада — старейший и самый востребованный среди отечественных туристов. Его преимуществом является возможность захода в море с пляжа, а не с пирса, как в Шарм-эль-Шейхе. Тут более демократичные цены, а расположение оптимальное для экскурсий в Александрию, Луксор, Каир и круиза по Нилу.

Шарм-эль-Шейх привлекает богатством подводного мира: только тут можно насладиться захватывающей красотой коралловых рифов прямо на пляже отеля. Стоит уточнить, имеет ли предлагаемый отель выход к рифу. Качественный сервис, развитая инфраструктура ежегодно привлекают тысячи туристов. Обзорная экскурсия — прекрасная возможность познакомиться с городом и понять, что именно вы хотите изучить подробнее.

О туроператоре

Туристическая компания TUI Ukraine — одна из крупнейших в стране, входящая в международный холдинг TUI Group. Главной целью туроператора является предоставление максимально качественных услуг, гарантирующих абсолютно беззаботный отдых.

Начав расширять свою сеть еще в 2014 году, сегодня TUI предлагает свои туры более чем через 200 турагентств, обеспечивающих клиентам приятный отдых в любой точке мира. Высокие европейские стандарты качества, а также регулярные акции и скидки помогут сэкономить и получить еще больше комфорта за меньшую стоимость. Бесплатная горячая линия — 0 (800) 50-03-94.

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