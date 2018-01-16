Закрытое метро и металлоискатели. Возле Рады усилены меры безопасности

Во вторник, 16 января, в Киеве возле здания Верховной Рады Украины усилены меры безопасности, установлены металлические рамки.

Металлические рамки установлены со стороны пересечения улиц Грушевского и Садовой — на пешеходной части улицы. Их должны проходить те, кто желает пройти на территорию возле парламента.

Правоохранители возле рамок осуществляют досмотр вещей. Также дополнительные силы правоохранителей собраны по периметру здания Верховной Рады, сообщает УНИАН.

В то же время возле парламента, на пересечении улиц Грушевского и Шелковичной, несколько десятков человек собрались на митинг. Они держат, в частности, флаги Украины и плакаты с символикой общественной организации "Свободные люди".

Среди их лозунгов, в частности, "Конфисковать собственность бандитов Януковича". Другой транспарант говорит об их требование принять закон "О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма" (№7425).

Движение на этом участке дороги несколько затруднено, но оно происходит.

Также была закрыта на вход и выход станция метро "Майдан Незалежности".

Отметим, что сегодня Верховная Рада Украины во втором чтении рассмотрит законопроект об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Также ВР рассмотрит для включения в повестку дня сессии президентский и 4 альтернативных ему законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

В повестку дня также предполагается включить законопроект об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

Среди прочего, депутаты сегодня рассмотрят и законопроект о правовом статусе лиц, пропавших без вести.