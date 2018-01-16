Цивилизованная дискуссия или госизмена: украинского социолога обвинили в искажении данных. Видео

Виталина Буткалюк утверждает, что украинцы стремительно беднеют, однако ее исследования многие поставили под сомнение.
Небывалая социологическая дискуссия разгорелась вокруг персоны сотрудницы Института социологии НАН Украины Виталины Буткалюк. Причиной послужило исследование, которое социолог обнародовала в эфире телеканала "Рада".
По словам Буткалюк, украинские семьи беднеют и заработанных средств в последнее время им с трудом хватает на базовые потребности.
"Уровень бедности в Украине носит массовый характер. С этим спорить странно. Потребление продуктов питания снизилось. Например, в 2013 году один украинец потреблял 62 кг мяса в месяц, в 2016 году — уже 56 кг. Рыбу и морепродукты покупают на треть меньше", — рассказала она.
Данные социолога поставили под сомнение блогеры и лидеры общественных мнений. Так, журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook заявил, что сейчас автомобиль есть у каждого пятого украинца и до нищеты гражданам Украины еще далеко. Другие пользователи социальной сети возмущались, что Буткалюк работает в государственной структуре, получает зарплату из бюджета и при этом публично высказывает искаженные социологические данные.
"Да, я работаю в НАНУ, получаю зарплату из налогов, но задача науки — быть близко к объективности. И если проблема существует, о ней надо говорить и поднимать цивилизованную дискуссию", - ответила критикам Буткалюк.
В выступлении Буткалюк отметила, что бедными во всем мире считают семьи, которые тратят 62% и более своего дохода на удовлетворение базовых потребностей (еда, оплата жилища, одежда).
"...по самооценкам наших соотечественников, только 12% населения считают, что им хватает на все необходимое, за исключением возможности делать сбережения. И лишь у двух процентов ответивших (1,8%) дохода хватает на все необходимое и они делают сбережения. В полном достатке живет 0,6% респондентов!" - написала социолог в своем посте на Facebook.
Коллеги-социологи, которые поддерживают сотрудницу НАНУ, утверждают, что в сокрытии реальных социологических данных заинтересованы специалисты, которые выполняют заказ Банковой и поддерживают курс президента Петра Порошенко.
Напомним, ранее социолог Ирина Бекешкина рассказал о возможных трех вариантах развития событий на политической арене Украины в 2018 году.