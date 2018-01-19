В Украине будут отнимать квартиры и машины за домашнее насилие

Согласно новому закону, если оба участника конфликта проживают в одном помещении, то срочным запретным предписанием могут быть ограничены права агрессора находиться в этом доме, независимо от его прав на жилье.

Того, кто применяет силу, могут выселить принудительно, если он не покинет общую территорию добровольно, сообщает интернет издание UBR.



Закон "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" (№ 2229-VIII) действует с 7 января 2018 года. Он направлен на адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам и предусматривает комплексный подход к борьбе с домашним насилием.

Срочное запрещающее предписание выносят сотрудники Нацполиции, если есть непосредственная угроза жизни или здоровью пострадавшего. Оно направлено на немедленное прекращение побоев, устранение опасности для жизни и здоровья пострадавшего, недопущение дальнейшего применения силы и новых рукоприкладств.

"Временные предписания выдает Нацполиция сроком до 10 дней или до момента, пока судом не будет определена другая мера ограничения нахождения обидчика вместе с потерпевшим лицом в одном помещении", — сообщил старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Ростислав Кравец.

Лицо, в отношении которого вынесено срочное запрещающее предписание, может обжаловать это решение в суде. Впрочем, некоторые эксперты считают, что в случае недобрых намерений потерпевшей стороны, есть риск злоупотреблений.

"Я не защищаю тех, кто совершает насилие в семье, но возможность выгонять человека из дома, если ему больше негде жить, или нет денег на съемное жилье, может привести к злоупотреблениям, хоть и не частым", — уточнил Кравец.

Напомним, 6 декабря 2017 года Верховная Рада приняла новый закон, который дополняет Уголовный кодекс главой об ограничительных мерах в отношении лиц, совершивших домашнее насилие.