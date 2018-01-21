Ситуация в АТО: боевики били из 120-мм минометов и БМП

За прошедшие сутки, 20 января, в районе проедения АТО противник 6 раз нарушил режим тишины, обстреляв позиции ВСУ из минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов боевиками украинских позиций пострадали пять наших военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В заявлении штаба гооворится. Что вторая половина прошедших суток, начиная с 17:00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Но вчера днем боевики совершили обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, которое запрещено Минскими договоренностями.

Так на Луганском направлении враг из гранатометов различных видов устроил непродолжительное обстрел укреплений ВСУ возле Луганского.

На Донецком направлении эпицентром вооруженной нестабильности стало Приазовье - возле Водяного враг неоднократно вел огонь по нашим позициям из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также в этом районе вокруг Широкиного противник применил минометы калибра 82-мм и автоматические станковые гранатометы.