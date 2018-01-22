В Каменском жестоко избили 11-месячную девочку: переломанные ребра, бедра и голени

22 января 2018, 19:42

За неподтвержденной информацией медиков больницы, девочку побила 26-летняя мама.

Из Каменского в областную больницу Днепра привезли 11-месячную Софию, у которой были переломаны бедра и ребра. За неподтвержденной информацией медиков, девочку побила 26-летняя мама.

Врач, который занимается ее лечением подтвердила, что девочке уже лучше и сейчас они занимаются ее восстановлением, сообщает ТСН.

"Уже немного лучше. Состояние ее лучше, но еще остается тяжелым. Других сведений дать я не могу. Сейчас главное вылечить все переломы ее, а потом будет реабилитация. Мы ее еще лечим. К ней никто не приходит, она одна", – говорит врач.

Между тем, местная жительница Днепра, рассказала, что увидела 11-месячную Софию, когда приходила в больницу со своим ребенком. По ее словам, пострадавшей девочкой в больнице занимаются очень хорошо, а врачи и медсестры постоянно находятся с ней рядом.

Врачи отметили, у маленькой Софии две переломанные голени, два переломанных бедра и ребра.

"Это все реабилитация на многие годы. Ребенок не подпускает к себе людей. Она полностью завешена простынями, когда их снимают, то она начинает пищать. Детей девочка еще как-то подпускает, но взрослых боится", – рассказала женщина.

Стоит отметить, что София поступила в детскую областную больницу Днепра больше недели назад. Ее привезли одну, с ней из родственников или родителей никого не было.

"К ней никто до сих пор не приезжает, никто ею не интересуется, она лежит там одна", – добавила жительница Днепра.

Врач, который присматривает за Софией, также подтвердила, что ее никто не посещал за все время, как она находилась в больнице Днепра.

На некоторое время полиция задержала мать малышки, но вскоре отпустила. На данный момент нельзя достоверно сказать, соответствует ли информация действительности и с каких причин родители до сих пор не приехали к дочке в больницу.

По словам врачей, мама заявила полиции, что упала на ребенка, но врачи, в свою очередь отмечают, что нельзя получить такие травмы просто при падении.

"У нее ребра поломаны и бедра. Хорошо, что она (мама – ред.) ее не стукнула по голове, ее посмотрели и там все хорошо. Девочка эта очень хорошая, очень красивая, она в свои 11 месяцев уже нормально разговаривает. Она просит кушать, говорит медсестрам "мама". Это такой светлый ребенок, но вот что ее ждет дальше? Приют. Если сейчас дать об этой девочке информацию, то есть шанс, что ее кто-то заберет", – отметила женщина.

Она также добавила, что ей уже написала женщина из Ивано-Франковской области. Она волонтер одной из детских организаций: "Она в течении года уже хочет усыновить ребенка, у нее есть свои дети, но все равно хочет еще девочку. У нее ничего не получается. Вот она очень хочет забрать эту девочку".

Стоит отметить, что на данный момент за пострадавшей девочкой очень хорошо ухаживают. Врачи от девочки не отходят, и она всегда под чьим-то присмотром. На выходных ее снова поместили в реанимацию, чтобы за ней было еще больше ухода.  

"В принципе, я ради этого и писала пост, чтобы кто-то этого ребенка забрал себе. Представьте, сколько там нужно будет делать массажей, процедур и другого. Наши врачи сказали, что дети в таком состоянии просто не выживают. Это очень сильный шок для них и чудо, что девочка выжила. Ее еще и везли из Каменского в Днепр, и она все это вытерпела", – добавила неравнодушная женщина. 

Сейчас Софии уже лучше, она идет на контакт с медсестрами, кушает и понемногу идет на поправку. О том, что именно с ней случилось она не рассказывает.

На данный момент, не удалось получить официальный комментарий от полиции. 

Напомним, в Запорожской области появился на свет мальчик весом 7 кг 90 грамм.

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Днепр больница врач травмы Каменское избиение. младенец
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