Снежный апокалипсис в Вилково: жители уже неделю оторваны от цивилизации

24 января 2018, 14:54

В городе нет света, воду включают лишь на два часа в сутки, а мобильная связь работает с перебоями.

В Одесской области снежный апокалипсис привел к чрезвычайной ситуации в городе Вилково, известном как украинская Венеция.

С 18 января в городе нет света, воду включают лишь на два часа в сутки, а мобильная связь работает с перебоями, сообщает ТСН.

Город остался без света из-за ураганного ветра, который повалил электроопоры в поле. По информации местных жителей, что кто-то уже успел обрезать и украсть провода упавших столбов.

 

Согласно заявлению мэра Вилково Николая Дзядзина, опубликованному 22 января изданием Громадське, электроопоры будут отремонтированы только через месяц. А сейчас в городе работают два генератора, которые им выделила областная власть.

"Мы также дали запрос на дополнительные генераторы в облсовет. Часть населения, у которых в домах печи, обогреваются дровами и углем. В пункте обогрева больнице можно попить чаю, зарядить телефоны и компьютеры. Есть также супермаркет, в котором с 7 утра до 24 можно подзарядить технику ", — отметил городской голова.

Местные жители напуганы такой перспективой и жалуются, что жить месяц в таких условиях просто невозможно. По словам жителей, когда включают воду, она еле течет из кранов, и чтобы искупаться, им приходится набирать воду из Дуная.

Жительница Вилково Людмила, которая сообщила о ситуации в городе, сетует, что люди оказался полностью отрезанным от цивилизации.

"У нас от холода умирают люди преклонного возраста, маленькие дети плачут от холода, связь только перебойный "Киевстар". Воду стали давать тонкой струйкой через три дня после ее отсутствия (на 1,5-2 часа в день). Вода не доходит в высотные дома, и люди вынуждены пить воду непосредственно из реки Дунай. У нас нет телевидения, мы не знаем, насколько освещается наше ужасное положение в прессе", — рассказала женщина.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что помогли Вилково, выделив два генератора, однако больше ничего не могут поделать из-за процесса децентрализации.

"Мы не можем никаким образом влиять на сложившуюся ситуацию. Сейчас происходит процесс децентрализации. Все деньги на местах. Они там сами все распределяют и решают свою судьбу. Все, что мы можем, мы делаем. Мы дали эти подстанции (генераторы), они подключились. Но больше мы не можем. Остальное должна делать местная власть", — пояснила пресс-секретарь ГосЧС Ольга Козак.

Таким образом проблему должна решать Вилковская территориальная объединенная община, главой которой является мэр Вилково Николай Дзядзин.

По словам мэра, электроснабжение должны восстановить уже в четверг, 25 января. 

Напомним, 18 января, стало известно о том, что в Одесской области из-за непогоды Измаил и Арциз остались без электроснабжения.

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