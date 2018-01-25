В Кременчуге упал и взорвался вертолет, фото и видео

В Кременчуге 25 января около 19:00 вертолет задел линию электропередач, телевизионную вышку, после чего загорелся и рухнул на землю.

По предварительной информации местного издания "Кременчугский телеграф", крушение потерпел белый вертолет Ми-8, который прилетел из Киева.

На борту машины находилось три человека. Место катастрофы оцепила полиция. Обломки вертолета разлетелись на значительное расстояние от эпицентра инцидента.



Очевидцы утверждают, что возгорание на борту вертолета произошло, когда он был еще в воздухе.

"Мы привыкли к ним, они по вечерам летают. Был туман и, наверное, вертолёт задел или вышку, или линию электропередач. Мы услышали несколько взрывов", - приводит слова жительницы города местное СМИ.

По словам местных жителей, перед падением вертолет очень низко летел со стороны улицы Керченской.

Местные жители сообщают, что у них пропало электричество.

На месте инцидента работают пожарные и сотрудники карет скорой помощи.

Ранее сообщалось, что у берегов Норвегии разбился российский вертолет, на борту которого находились восемь человек.