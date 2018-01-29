От ЛуАЗа до Porsche. Опубликован рейтинг автолидеров Киевсовета

Среди депутатов Киевсовета наибольшее количество автомобилей за2016 год задекларировал депутат от БПП "Солидарность", член комиссии по вопросам здравоохранения Александр Пабат — 11 авто.

Эти же авто были и в декларации Пабата и в 2015 году и он готов был продать их, сообщает общественное движение "Честно".

На втором месте по количеству авто — депутат от "Самопомочи", первый заместитель председателя земельной комиссии Роман Марченко, который почти год назад подал заявление о сложении мандата, но до сих пор является депутатом. У него 7 авто, а также прицеп "Скиф-8106".

Бывший мэр, нынешний глава фракции "Единство" и член антикоррупционной комиссии Александр Омельченко задекларировал 6 автомобилей.

В автопарке Омельченко элитные Volvo XС90 (2015 г.в.), Audi Q3 (2015 г.в.), Toyota Land Cruiser 200 (2016 г.в.), которая уже попадала в ДТП. Также экс-мэр задекларировал автомобили, которые можно использовать для перевозок грузов: LDV 400 Convoy (2003 г.в.), Fiat Ducato 14 (2001 г.в.), Tata LPT 613 (2013 г.в.).

Заместитель председателя экологической комиссии Сергей Пилипенко (БПП) — конечный бенефициарный владелец и гендиректор ЧАО "Завод ЖБК им. Светланы Ковальской", который за год увеличил свой доход в 9 раз и стал 5-м из самых богатых депутатов столицы, — задекларировал 5 авто и мотоцикл . Он предпочитает немецким Mercedes, BMW, Porsche.

Пятерку крупнейших автомотолюбителей Киевсовета замыкает депутат "Батькивщины" Юрий Дидовец. У него достаточно пестрый автопарк от "ЛуАЗа Фаэтон" (1984 г.в.) и "Дэу Ланоса" (2008 г.в.) до Toyota Tundra (2009 г.в.).

В 2016 году Дидовец взял в аренду Aston Martin DB9 (2007 года выпуска), а также три мотоцикла: Suzuki GSX 1300 2014 г.в., Сan-AM Spyder 2010 г.в. и Ducati 2012 г.в .

Член бюджетной комиссии Ваган Товмасян ("Батькивщина") задекларировал 5 авто. При этом Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска он приобрел лишь за 149 тысяч гривень. Соратник Юлии Тимошенко объяснял, что такая стоимость указана для избежания налогообложения продавца.

Депутат от "Самопомочи", член транспортной комиссии Максим Борозенец в 2016 году увеличил свой автопарк и задекларировал 4 автомобиля в собственности и один в аренде.

В собственности депутата есть американский спорткар Chevrolet Corvette (2007 г.в.). Mercedes-Benz Cl 500 (2007 г.в.), в прошлом году он приобрел Porsche Cayenne (2008 г.в.) якобы за 149 тысяч грн. Жена депутата владеет Mercedes-Benz S 550 (2007 г.в.). Также с 2008 года депутат Борозенец арендует Nissan X-Trail (2007 г.в.).

А депутат от "Единства", председателя экологической комиссии Константин Яловой, судя по всему, продал Range Rover 2010 года выпуска за 149 999 грн. Комментировать такую цену он отказался.

Заместитель председателя комиссии по вопросам торговли и предпринимательства Денис Попов ("Свобода") также продал Kia Sportage за 149 000 грн, но приобрел Land Rover Discovery 2008 года выпуска за 427 тыс грн.

"Я фактически поменялся с доплатой ... Фактически, я доплатил там 4 с чем-то тысячи долларов", — пояснил Попов, добавив, что при оформлении сделки купли-продажи надо было указать сумму, хотя он "даже деньги в руки не получал как прибыль".

Депутат от БПП Илья Сагайдак, который в 2015 году декларировал 4 свои машины и 3 машины жены, за 2016 задекларировал лишь две машины жены: Porsche Cayenne GTS 2008 г.в. и Land Rover Range Rover 2013 г.в. Депутат продал BMW 750Li 2012 г.в. в 145 тысячи грн, а его жена продала Touareg за 1 млн 50 тыс грн, по цене бронированного.

"Честно" отмечает, что в декларациях за 2016 не было электромобилей. Самыми популярными были: Mercedes (27 авто), BMW (21 авто и мотоциклы), Volkswagen (17 авто), японские Lexus и Toyota (по 15 авто), Audi (11 штук).

Напомним, ранее сообщалось, что пойманный на махинациях с землей депутат Киевсовета вышел из СИЗО под залог.