В Харькове суд вынес приговор "антимайдановцу" "Топазу": подробности

В Харькове Киевский райойнный суд Харькова дал восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества "антимайдановцу" Игната Кромского, известного под псевдонимом "Топаз".

Соответствующее решение судебная коллегия вынесла во вторник, 30 января, сообщает портал "МедиаПорт".

Кромской был признан виновным в: 1) незаконном завладении транспортным средством, 2) участии в массовых беспорядках; 3) сепаратизме. К слову, государственные обвинители из прокуратуры требовала для "Топаза" 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Кромской получил широкую известность в феврале 2014 года, когда был "охранником" в лагере "Антимайдана" в киевском Мариинском парке. Кроме того, тогда в интернете было размещено его видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину "для защиты русскоязычных граждан".

По версии следствия, 1 марта 2014-го, "Топаз" организовал захват пророссийскими сепаратистами здания Харьковской областной государственной администрации. Также он был организатором беспорядков на улице Рымарской в Харькове 14 марта того года, во время которых погибли люди.