Аннексия Крыма. Журналисты рассказали, почему россияне не были готовы воевать за полуостров

27 февраля 2018, 07:42

Пропаганда побуждала выходить "защищать Крым от фашистов".

Зеленые человечки

В эти дни в 2014 году в Крыму началась активная фаза аннексии украинского полуострова при поддержке пророссийски настроенного населения и завезенных из Краснодарского края казачков и людей в камуфляже, которые заблокировали воинские части и важные инфраструктурные объекты ВСУ.

Пропаганда побуждала выходить "защищать Крым от фашистов", "от бандеровщины", ведь "на русском языке запретят разговаривать", напоминает ТСН.

Под стенами парламента автономии пролилась первая кровь: было с десяток побитых, один мужчина умер от сердечного приступа. После того здание взяли под контроль российские военнослужащие в форме без опознавательных знаков, которых тогда лживо называли "войсками самообороны" и "дружинниками". Военной техникой были блокированы части ВСУ, украинские солдаты оружие не применяли, потому что команды на это не было.

Заседание СНБО в Киеве показало растерянность политиков и неготовность брать на себя ответственность за военное сопротивление оккупантам. Вместе с тем мужчин призывали идти в военкоматы, а страну объявили готовой к военному положению. Тем временем бойцы крымского "Беркута" первыми получали российские паспорта еще до так называемого "референдума". В заблокированном аэропорту "Бельбек" колонна бойцов с пением "Ще не вмерла Украина" пошла к оккупантам выяснять, что происходит, а те открыли огонь в воздух. А в начале марта пилоты с базы в Саках подняли в небо три самолета и четыре вертолета и в режиме аудиотишины вылетели на материковую Украину – в Николаев. Только оттуда они сообщили родным, что вырвались и спасли технику.

Офицер 57-й бригады Юрий Головашенко, что остался верным Украине, подчеркивает, что далеко не все солдаты были готовы переходить под российские флаги, однако дать отпор оккупантам так никто и не разрешил. "В определенный момент ты должен выйти и сказать: так не будет, я защищаю эту землю и этих людей. Если бы начались активные боевые действия, у меня на тот момент было два комплекта минометных батарей. Можно было, при желании, дать отпор, техника была заряжена", - утверждает военный. Однако его тогдашний командир этого не позволил, потому что ждал россиян, как на дорогих гостей.

Немало очевидцев говорят, что перед оккупацией на улицах Симферополя происходили достаточно многочисленные акции в поддержку Украины, а сами россияне не были готовы по-настоящему воевать с украинцами в Крыму. "Они на самом деле не знали, почему они туда пришли. Некоторые из них были убеждены, что они в Чечне", - говорит Леонид Матюхин. Зато ныне контролируемая Киевом территория завершается на границе Херсонщины с АРК. "Месяц назад войска оккупантов оставили контрольные посты, поставили шлагбаум и установили светофор", - рассказал помощник начальника Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов. На административной границе до сих пор не обустроены должным образом пункты пропуска. "Мы, как государство, пока не можем найти необходимые средства для этой реконструкции", - признал первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи.

Сейчас на границе с Крымом нет очередей – туристы исчезли. Люди едут разве к родным и по крайней нужде, ни железнодорожного, ни автобусного сообщения с полуостровом нет, а северо-крымский канал четвертый год стоит без воды и уже на две трети зарос камышом.

Народный депутат, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что два источника, несвязанных между собой, сообщили о размещении Россией в захваченном Крыму шести ядерных боеголовок.

 

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Россия Крым аннексия
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