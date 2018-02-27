В Украине объявили штормовое предупреждение: синоптики прогнозируют до 27 градусов мороза

Во вторник, 27 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.

По данным Украинского гидрометцентра, в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели. В южных, большинстве центральных, Донецкой областях сильные снегопады, метели, снежные заносы.

На акватории Азовского моря и в портах ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 13-20 дм, быстрое обледенение судов; в западной половине акватории Черного моря — высота волн 30-40 дм, медленное обледенение судов.

Также 1 марта в южных, восточных и большинстве центральных областей синоптики ожидают порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами до 25-27 м/с, метели. На Левобережье сильный, местами очень сильный снег, сильные метели, снежные заносы. На дорогах страны гололедица.

Кроме того, Украинский гидрометцентр на 27 февраля прогнозирует снижение температуры в Киевской области до 17-22 градусов мороза, говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной (минимальной) температуры: 27 февраля в Киевской области до 17-22 градусов мороза (в Киеве 16-19 градусов мороза), местами по области до 24 градусов мороза", — говорится в сообщении.

Также сказано, что во вторник температура ночью 14-20 градусов мороза, в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ривненской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25 градусов мороза; в южной части температура существенно не изменится.

"27 февраля ночью в южной части, днем в Украине, кроме запада, порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с, метели, в Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы, на дорогах страны гололедица, минимальная температура ночью 15-22 градуса мороза, в северо-западной половине местами 23-27 градусов мороза", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сложные погодные условия могут спровоцировать перебои с транспортом и электричеством.