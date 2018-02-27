Непогода в Одессе: закрыты школы и детсады, ограничен въезд грузового транспорта, видео

Во вторник, 27 февраля, в связи с непогодой в Одессу ограничили въезд грузового и крупногабаритного транспорта, сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы.

В настоящее время в Одессе идет снег, сопровождающийся сильным порывистым ветром, сообщает УНИАН.

Кроме того, в Одесской области в связи с ухудшением погоды развернуты 95 пунктов обогрева.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, на территории региона установлено 90 стационарных пунктов обогрева, которые содержатся местными органами исполнительной власти.

Подразделениями регионального главка ГСЧС развернуто 5 палаточных и передвижных пунктов обогрева, в том числе в городах Подольск, Измаил и Белгород-Днестровский. Отмечается, что при осложнении погодных условий и возникновении необходимости будет проводиться дальнейшее развертывание пунктов обогрева для укрытия населения от непогоды.

"Спасатели готовы к реагированию на чрезвычайные события, которые могут произойти на территории области в связи с ухудшением погодных условий", — заявили в главке.

"В связи с ухудшением погодных условий в течение 27-28 февраля подразделения Главного управления ГСЧС в Одесской области переведены на усиленный режим несения службы", — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что под руководством оперативного штаба проводится постоянный мониторинг погоды, определены наиболее уязвимые объекты инфраструктуры области, участки автодорог, где могут возникнуть чрезвычайные события. Проверена готовность личного состава Главного управления к действиям по сигналам управления "Сбор личного состава", "Сбор — Авария" и пр.

Для проведения эвакуации транспортных средств из снежных заносов произведен расчет техники повышенной проходимости и тяжелой инженерной техники.

Также в Одессе в связи с резким ухудшением погоды во вторник, 27 февраля, отменены занятия в школах и детсадах. В городе развернули два пункта обогрева.

Как отмечает ТСН, хотя на термометре минус 8, чувствуется эта температура как -15 из-за влажности и ветра.

Машин на дорогах меньше, чем обычно. Возможно, водители таки прислушались к предупреждениям и не стали выезжать. Накануне по всей Одесской области в больницы завезли электрогенераторы на случай отключений электричества.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 февраля, в Украине из-за ухудшения погодных условий объявили штормовое предупреждение.