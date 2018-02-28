На Закарпатье депутату сожгли автомобиль и бросили в магазин "коктейль Молотова"

На Закарпатье в городе Берегово неизвестные бросили горючую смесь в магазин, принадлежащий депутату местного горсовета от БПП "Солидарность" Виктору Саенкову.

Об этом сообщает местное издание Beregszasz.

На место пришествия прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным в магазин бросили коктейль Молотова, однако он не нанес сильного ущерба.

Отметим, что несколько недель назад неизвестные также пытались сжечь имущество депутата. Тогда мужчина обнаружил возгорание своего автомобиля марки Toyota RAV4, который был припаркован рядом с его домом. Автомобиль получил частичные повреждения.

По данному факту начато уголовное производство по статье 194 УК — умышленное повреждение имущества путем поджога.

Напомним, 27 декабря, в городе Виноградов на Закарпатье неизвестные подожгли магазин сторонников партии ВО "Свобода".