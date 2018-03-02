В Украину вернулись два пограничника, похищенные Россией, фото, видео

На Харьковщине состоялся обмен российских ФСБешников на украинских пограничников.

Россия передала Украине похищенных спецслужбами РФ возле госграницы в Сумской области в октябре 2017 года украинских пограничников Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

Обмен состоялся на нейтральной полосе украинско-российской государственной границы в районе пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина".

Украина передала российской стороне задержанных летом 2017 года в Херсонской области военнослужащих пограничной службы ФСБ России Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

Глава ГПСУ Петр Цигикал доложил президенту о возвращении пограничников.

"Товарищ главнокомандующий Украины, господин президент Украины, докладываю, - по вашему приказу, военнослужащие Государственной пограничной службы капитан Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь возвращены на территорию Украины", — сказал он на пресс-конференции 2 марта, сообщает 112 Украина.

"Это очень сложный процесс. Было очень много писем по обмену. Вы же понимаете, что страна-агрессор не идет на простой обмен. Были сложные переговоры. И уже после вмешательства непосредственно президента Украины этот вопрос был решен. До этого никто ничего не хотел делать", - сказал глава ГПСУ.

Реабилитацию Марцонь и Дзюбак будут проходить в Киеве.

Также он отметил, что пленных украинских пограничников в России больше нет.

Напомним, 4 октября прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту исчезновения во время мониторинга госграницы двух пограничников "Знобь-Новгородское" Сумского погранотряда.