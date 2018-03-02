В Украину снова ворвется циклон с "подозрительной компашкой" — синоптик

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Украину в субботу, 3 марта, опять "ворвется циклон с подозрительной компашкой" — снегопады, ветер, мокрый снег и налипание мокрого снега.

На западе нашей страны ситуация будет спокойнее, написала эксперт на своей странице в Facebook.

"В воскресенье (4 марта — Ред.) циклон покинет пределы Украины, уже вечером он пересечет, в северо-восточном направлении, границы Черниговской и Сумской областей ... С 6 марта потеплеет", — отмечается в сообщении.

Напомним, 1 марта Украину накрыл мощный снегопад, в ряде областей на дорогах образовались огромные сугробы, в Киеве 2 и 3 числа из-за сложных погодных условий отменены занятия в школах.