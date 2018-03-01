Снегопад в столице: Стало известно, на сколько дней отменили занятия в киевских школах

В столице Украины 2 и 3 марта из-за сложных погодных условий отменены занятия в школах.

С соответствующим заявлением в четверг, 1 марта, на пленарном заседании Киевсовета выступил градоначальник Виталий Кличко.

"Школы столицы получили распоряжение в пятницу и субботу отменить занятия. Детским садам рекомендуется тоже приостановить работу на два дня",− цитирует мэра "УНИАН".

Также Кличко отметил, что столичные власти обратились ко всем организациям Киева с предложением объявить сегодня короткий рабочий день – во избежание вечером перегрузок в транспортной инфраструктуре города.

Кроме того, по словам мэра, поскольку, согласно прогнозам синоптиков, в самое ближайшее время ожидать улучшения погодных условий не приходится, городские власти обратились к Минобороны и МВД с просьбой выделить дополнительные силы для уборки улиц.

Напомним, ранее пользователи Сети разразились лавиной комментариев по поводу снегопадов в Украине

