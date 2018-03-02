На проезжей части в центре Днепра разверзлась загадочная шестиметровая яма, фото и видео

2 марта 2018, 20:11

Причины обвала коммунальщики не называют.

В центре Днепра возникла шестиметровая яма

В Днепре на улице Гоголя случился обвал асфальтного покрытия, в результате чего образовалась шестиметровая яма. Движение по улице приостановлено.

На место инцидента прибыли специалисты ОАО "Днепрогаз", чтобы определить причины крупного обвала, однако найти их оказалось не так просто. Об этом сообщает 24tv.ua.

"Произошел провал, убираем, устраняем поврежденное покрытие для того чтобы открыть по новой газопровод, восстановить его. Вы же видите, он сейчас перекрыт, закрыты задвижки. Службы аварийные работают", – прокомментировал работник ПАО "Днепрогаз" Олег.

По словам коммунальщиков, причина случившегося пока неизвестна, однако уже понятно, что канализация и подземные воды здесь не задействованы, поскольку в яме сухо.

Местные жители уверяют, что подобные загадочные провалы ранее уже случались в городе.

"Я помню похожий провал был 10 лет назад на Парусе. Туда, кажется, упал автобус. Хорошо, что вовремя перекрыли дорогу", - отметила днипрянка Алина.

Расследование причин провала продолжается, однако коммунальщики пообещали засыпать яму в ближайшее время, чтобы восстановить движение в центре города. Асфальт смогут восстановить лишь после того, как сойдет снег и восстановиться температурный режим.

Напомним, в Киеве на Шулявском путепроводе образовалась огромная яма, в результате чего десять автомобилей получили повреждения.

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Днепр дорога яма асфальт коммунальщики
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