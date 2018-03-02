На Харьковщине спасли ребенка, попавшего под двухметровый слой снега: фото и видео

В пятницу, 2 марта, в селе Ивашки Золочевского района Харьковской области ребенок 2006 года рождения попал под снежный завал.

Две девочки гуляли возле оврага, одна из которых стала на край пропасти высотой в 20 м, когда произошел обвал, и ребенок упала вниз вместе с тоннами снега, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Когда на место инцидента прибыла группа спасателей в составе пяти человек, там уже собралось большое количество людей, которые пытались отыскать ребенка. Спасатели за несколько минут под двухметровым слоем снега нашли девочку, но она не дышала. Тогда двое спасателей начали проводить реанимационные мероприятия. Спустя две минуты дыхание ребенка возобновилось и девочку передали бригаде "скорой помощи".

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину циклон принесет новые снегопады.