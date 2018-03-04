В Киеве на подземной парковке сгорели пять авто, опубликованы фото

В Киеве на территории Дарницкого района на улице Елизаветы Чавдар ночью на подземной парковке произошел масштабный пожар, в результате которого сгорели автомобили.

"Масштабный пожар в Киеве на Чавдар, 13: в подземном паркинге сгорели около 5 авто. Работают спасатели. Сильное задымление", — говорится в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

Напомним, ранее сообщалось, что на Закарпатье депутату сожгли автомобиль и бросили в магазин "коктейль Молотова".