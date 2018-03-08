Туман, гололед и мокрый снег. Украинцам рассказали об ухудшении погоды

В четверг, 8 марта, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 8 марта в Украине на дорогах, кроме южной части, гололедица; ночью и утром в Украине туман, видимость 200-500 м, в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях гололед, в восточных областях местами налипание мокрого снега", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее синоптик рассказала, что украинцев ждут периодические осадки, туман, морось и гололед.