"Враги, будем жестко наказывать". Гройсман жестко "проехался" по "алиментщикам"

В украинском правительстве намерены жестко преследовать людей, которые не выплачивают алименты на содержание своих детей.

С таким заявлением, в среду, 14 марта, выступил премьер-министр Владимир Гройсман во время заседания Кабмина.

"Я хочу сказать совершенно четко всем тем, кто не платит алименты: мы будем жестко вас наказывать. Будем создавать максимальные ограничения, чтобы вы чувствовали, что вам жизни нет без того, чтобы вы платили деньги своим детям, беспокоились об их благополучии [...] Ведь как правило - бросили ребенка на мамины плечи и гуляют себе. Семейные ценности и поддержка особенно детей - это приоритет. Говорю не только как премьер, а как отец ", - сказал чиновник.

Гройсман объявил неплательщиков алиментов "врагами правительства".

"Если не платите деньги, знайте, что вы в лице правительства и премьер-министра имеете врагов. Мы вам спуску не дадим", - возмущенно сказал он.

Напомним, ранее в Минюсте рассказали, сколько злостных неплательщиков алиментов объявлены в розыск.



