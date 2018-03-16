Украина расторгнет договор об экономическом сотрудничестве с РФ - Гройсман

На будущем ближайшем заседании Кабмина (21 марта) планируется прекратить действие "Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией".

С таким заявлением выступил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщает портал "112 Украина".

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, - о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", - заявил чиновник.

Данная программа была подписана 7 июля 2011 года в Москве. Документ предусматривал сотрудничество двух стран в ряде сфер - экономики, торговли, транспорта и т.д. Его действие изначально было рассчитано до 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в МИД Украины приготовили варианты разрыва договора о дружбе с Россией.



