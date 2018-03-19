"Лото-Забава": Во Львове выигран 1 000 000 гривен!

Любимая многими украинцами лотерея "Лото-Забава", которая уже 18 лет удивляет всех поклонников своими призами, в который раз подтвердила звание "Фабрики миллионеров". 18 марта во время розыгрыша 971-го тиража был выигран 1 000 000 гривен! Согласно статистике, этот счастливчик стал уже 285-м миллионером "Лото-Забава", и уже шестым - в этом году.

Известно, что выигрышный билет №0149670 был приобретен во Львове на фирменном столе "М.С.Л.", который находится в супермаркете "Фуршет" на улице Богдана Хмельницкого, 176. Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает новоиспеченного победителя присоединиться к закрытому элитному "КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." и принять участие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера", рассчитанной на двух человек.

В этот же день на студию приехал Григорий Цапура - победитель "Лото-Забава", который выиграл свой миллион гривен месяц назад в 967-м тираже и уже успел воспользоваться всеми преимуществами членства в закрытом "КЛУБЕ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.".

Не обошлось без громкой победы и во время конкурса "Полювання за грошима". На этот раз главный приз конкурса - стильный кроссовер JAC S2 (денежный эквивалент которого составляет 400 000 гривен) достался Валерию из Новой Каховки. Победителю удалось пробиться в прямой эфир последним из десятки участников конкурса. При открытых 9-ти буквах на табло Валерий назвал судьбоносную букву "А" - Анатолий, и с легкой руки Анатолия Гнатюка выиграл красавец-автомобиль!

Напоминаем, что в рамках телерозыгрыша "Лото-Забава" проводится конкурс "Парочка". И хотя в прошедший тираж никому не удалось выиграть 300 000 гривен на осуществление своих сладких грез, не следует забывать и о других денежных призах. Ведь, чтобы пополнить свои копилки на приятную сумму денег, нужно, чтобы числа в пирамидках совпали с числами на шариках, выпавших из лототрона. Выигрышными являются совпадения вершин пирамид из одного числа, линий из трех цифр и углов из пяти цифр.