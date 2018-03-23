Пытка сосисками, испытание грязью и стихи в воздухе. В Днепре стартовал фестиваль сюрреализма: видео

Первый всеукраинский фестиваль сюрреализма открылся 23 марта в Днепре.

Участники и инициаторы действа демонстрируют гостям мероприятия абсурд современного искусства. Подробности рассказывают журналисты Спецкора.

На входе в экспозицию желающих приобщиться к сюрреализму встречает поэт, который читает стихи в подвешенном на канатах кресле.

Привлекают внимание сюрреалистические картины и инсталляции современных художников. На их фоне устраивает перформанс Елена Загребельная. Девушка демонстративно бьет себя сосисками, словно батогом. По ее словам, суть акции в том, что люди должны меньше употреблять фаст-фуд и больше думать.

"Все сейчас в наше время - это фаст-фуд. Мы быстро потребляем какую-то картинку, не думая, к чему это приведет, что это порождает в нас, что будет дальше. Мы просто бросаемся на эти яркие картинки и перестаем думать", - говорит художница.

Перморманс Марты и Лины демонстрирует созависимые отношения, которые приносят страдание. Девушки обвязывают друг друга тугими веревками и обмазывают грязью.

Во всех залах фестиваля представлена широкая палитра сюрреалистичных жанров в разных техниках. Организаторы утверждают, что абсурд в искусстве имеет право на существование, в отличие от сюра в жизни.

Выставка в Днепре будет работать в течение недели.

Напомним, в США на ежегодной международной выставке потребительской электроники CES, проходящей в Лас-Вегасе, роботы показали стриптиз