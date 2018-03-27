На Донбассе ряды боевиков пополняются "откинувшимися зэками" - разведка

Чины командования боевиками на Донбассе активно принимают на военную службу лиц, имеющих в прошлом судимости по уголовным статьям.

Соответствующее сообщение со ссылкой на данные украинских разведчиков обнародовал пресс-секретарь Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Российско-оккупационное командование наращивает боеспособность соединений частей так называемых АК, увеличивая их численность путем принятия на так называемую военную службу лиц с криминальным прошлым. В частности, теперь у оккупантов разрешено подписание контрактов с условно освобожденными, независимо от тяжести совершенных ими преступлений. Кроме того, российско-оккупационное командование обещает указанным категориям лиц снять ранее полученную судимость в случае привлечения их к выполнению так называемых боевых задач", - цитирует его портал "УНН".

Напомним, ранее разведчики узнали, какая эпидемия косит ряды боевиков.