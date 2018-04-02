В Киеве ночью взорвалось авто, опубликованы фото и видео с места происшествия

В ночь на понедельник, 2 апреля, в Киеве на улице Анны Ахматовой взорвался автомобиль Volkswagen.

Причины происшествия устанавливаются, сообщает "Киев Оперативный".

"В 00:50 на ул. Ахматовой 40, взорвался автомобиль Volkswagen (AI 0648 AT). О пострадавших пока не сообщается. На месте взрыва работают бойцы ГСЧС и сотрудники полиции. Причины взрыва выясняются", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 марта рано утром в Святошинском районе Киева — во дворе дома на ул. Якуба Коласа, 17 — горел и взорвался Range Rover, владельцу машины посекло ноги осколками, его госпитализировали.