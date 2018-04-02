Новая невестка Ющенко в шоу "Панянка-Селянка" взялась за топор

Елена Безуглая – новая жена сына третьего президента Украины Андрея Ющенко, с которым они поженились в конце марта – снялась в популярном телевизионном шоу "Панянка-Селянка".

Выпуск передачи опубликовали на канале ТЕТ в YouTube в октябре 2015 года.

В шоу 34-летняя невестка экс-президента Украины Безуглая рассказала, что занимается организацией праздников и благотворительностью, любит спорт и пишет картины. В передаче показали дом ее родителей в Киеве.

Кроме этого, в сети можно отыскать фотографии женщины, опубликованные на сайтах кастингов, где она фигурирует в роли желающего сняться в кино или рекламе.

Ранее популярная киевская полицейская показала платья за 30 тысяч и роскошную квартиру в шоу "Панянка-Селянка". Деньги на роскошную жизнь зарабатывает муж, который занимается бизнесом.