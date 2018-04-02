За невывешенный на праздники "флаг УПА" собрались штрафовать на 8,5 тыс. грн

Десять народных депутатов от "Свободы" и "Радикальной партии" предложили на законодательном уровне ввести черно-красный флаг ОУН как "Прапор достоинства".

Соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду.

При этом предлагается, чтобы "Флаг Национального достоинства" устанавливали на зданиях органов государственной власти, школах, садиках, институтах и предприятиях 9 раз в году:

22 января (День Независимости и Соборности Украины),

20 февраля (День Героев Небесной сотни),

14 марта (День украинского добровольца),

21 мая (День памяти жертв политических репрессий),

23 мая (День Героев),

28 июня (День Конституции Украины),

24 августа (День Независимости),

14 октября (День создания УПА или День защитника Украины),

6 декабря (День Вооруженных сил Украины).

"Местные советы могут утверждать перечень дополнительных дней, в которые устанавливается или поднимается Флаг Национального достоинства", — добавили инициаторы законопроекта.

В документе четко описаны технические требования к флагу и правила его установления: "При одновременном установлении Государственного Флага и Флага Национального достоинства, Госфлаг поднимается с левой стороны здания (если стоять лицом к фасаду), а Флаг Национального достоинства – с правого. При этом, Флаг Национального достоинства не должен находиться выше Госфлага".

Парламентарии также предложили дополнить КоАП и УК статьями, которые касаются непосредственного обращения с Флагом Национального достоинства. Например, если чиновники забыли поднять черно-красный флаг в установленные дни, то за это полагается штраф в размере от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан – на сегодня это от 5100 тыс. грн до 8500 тыс. грн.

А за публичное надругательство над "флагом УПА" можно и вовсе получить срок: "Публичное надругательство над Флагом Национального достоинства влечет ответственность в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или арестом до 6 месяцев, или лишением свободы до трех лет".

Напомним, в Хмельницкой области красно-черный флаг приравняли к государственному. Депутаты требуют от парламента официального признания символа. И это не первая область, где флагу ОУН дан официальный статус. Ранее за такое решение проголосовали депутаты городского совета Львова.