Украина растратила все, что получила в наследство от СССР - польский журналист

Украинцы не залсуживают той жизни, которую им установила власть олигархов, однако ситуация в стране близка к африканскому уровню, пишет польское издание Polska Niepodległa.

"Олигархическая власть является ключом к ответу на вопросы, которые возникают у всех, кто наблюдает за политической сценой, экономическим и социальным положением Украины. Как получилось, что Украина, вступившая в независимость со стартовых позиций, лучших чем те, на которых Польша находится сейчас, отстает почти во всех областях развития? В 1991 году это была страна аэрокосмической, авиационной промышленностью, приборостроением. У Украины была четвертая армия в мире, огромное количество хорошо образованных специалистов, и все это поддерживалось природными ресурсами и ядерной энергией", - говорится в тексте.

Между тем, сегодня Украина обладает экономикой меньше польской, с явной сырьевой ориентаций, а главный экспортный товар дешевый, потому что он - неквалифицированная рабочая сила, отмечает издание.

"В течение 27 лет целые разделы исчезли из экономического словаря Украины: космическая, приборная, машинная, оптическая и электронная промышленность. Понятия "робототехника" или "автоматизация технологического процесса" стали далеким воспоминанием", - считает автор Роберт Хеда.

По его словам, тяжесть жизни в Украине уже давно стала клише, а сравнение ее с африканскими странами прочно вошло в журналистский лексикон.

"Как и прежде, в Украине применяется железный закон олигархии. Узкие элиты узурпируют национальное богатство, чтобы на основе экономического диктата создавать такие институты власти, которые укрепляют их экономический и финансовый потенциал. Это порочный и смертельный круг для государства и общества, в котором невозможно проводить реформы. Класс олигархов не позволяет провести санацию, чтобы не лишиться свой привилегированной роли", - считает автор.

Он предполагает, что Украине грозит новый Майдан, который может стать гораздо более кровавым чем тот, который случился в 2014 году. Полный перевод статьи можно прочесть здесь.