В Харькове подполковнику дали 13 лет тюрьмы за госизмену

В Харькове районный суд приговорил подполковника М. Вооруженных сил Украины к 13 годам тюремного заключения и лишению воинского звания.

Как сообщает военная прокуратура в Facebook, обвиняемый в начале 2015 года "действуя умышленно в ущерб суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, собирал с целью передачи представителям спецслужб Российской Федерации сведения, составляющие государственную тайну".

В ведомстве добавили, что при задержании злоумышленник нанес сотрудники СБУ телесные повреждения, что также было учтено во время судебного заседания.

Разбирательство по данному делу длилось на протяжении двух лет. В итоге суд признал виновным подполковника в совершении государственной измены и применении насилия в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, на административной границе с временно аннексированной Автономной Республикой Крым задержан бывший заместитель министра спорта "совета министров" оккупационной власти. Задержанный ехал на материковую Украину для оформления биометрического паспорта.