Исчезнувшие в Азовском море украинские рыбаки могут быть арестованы в России

В городе Бердянске Запорожской области в акватории Азовского моря 51-летний и 21-летний жители 10 мая на лодке "Амур" вышли в море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и до сих пор не вернулись.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области, в правоохранительные органы обратилась супруга одного из рыбаков.

Женщина сообщила, что якобы получила звонок от пограничной службы Российской Федерации о задержании ее мужа и его товарища, и сейчас они находятся в приморском городе Ейск Краснодарского края РФ.

Мужчин искали на протяжении суток, однако спасательные работы затруднены, поскольку известно, что они ушли не менее, чем на 25 км от берега. В ГСЧС сообщили, что в данный момент поисковые работы прекращены.

Напомним, на территории островного африканского государства Кабо-Верде погибли трое моряков из Херсона. По предварительным данным, причиной смерти украинцев стало отравление.